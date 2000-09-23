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Раздел: Курьезы  
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Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой

Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатуройНовая работа Андрея Петренко.

Украинский художник Андрей Петренко высмеял в яркой карикатуре окончательное решение нелегитимной Госдумы России поднять пенсионный возраст для граждан, передает Хроника.инфо со ссылкой на Экономические новости.

На рисунке изображен дорожный указатель на краю обрыва, на котором указан возраст для мужчин и женщин, когда они смогут уходить на заслуженный отдых - 65 и 60 лет соответственно. Новой работой Петренко поделился на странице в Twitter.

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Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
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 Теги: карикатура, пенсия

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Сегодня, 16:30 » Автор: Анна Мартынова
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