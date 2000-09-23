» » Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Раздел: Курьезы  
0

Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах

Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котахРаботы Роба ван Барневельда.

Роб ван Барневельд (Rob van Barneveld) - голландский иллюстратор, который рисует милейшие комиксы о котиках. Его работы полны оптимизма и заставляют улыбаться каждого. «Я создаю комиксы, которые, как мне кажется, нужны миру», - говорит о себе художник. Мы согласны, миру и правда нужно больше добра, позитива и котиков. У самого Роба два кота - Гоббс и Борис. Этих питомцев и можно узнать в комиксах художника. Иллюстрации, на которых котик голоден или хочет спать, вдохновлены Гоббсом, а комиксы о коте, который чем-то мешает и вообще наделен разумом, - это портреты Бориса. В ближайшем будущем ван Барневельд планирует освоить анимацию и «оживить» свои рисунки. Также автор хочет создавать более длинные истории и, главное, не планирует останавливаться и обещает поставлять всем нам хорошее настроение, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы предлагаем познакомиться с лучшими иллюстрациями Роба ван Барневельда. А если вам захочется продолжения, подписывайтесь на инстаграм художника.

Читайте также: Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой

Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Художник создает потешные комиксы о наглых, но таких милых котах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: художник, комиксы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
     86
     0

Похожие новости по теме

Художник создает комиксы, способные развеселить каждого Художник создает комиксы, способные развеселить каждого

Он очень остроумный.

Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме

Работы художника-самоучки.

Художник создает невероятно смешные комиксы на запретные темы Художник создает невероятно смешные комиксы на запретные темы

Они заслуживают внимания.

Свежие комиксы для тех, кто ценит сарказм Свежие комиксы для тех, кто ценит сарказм

Работы американского художника.

Смешные комиксы для ценителей черного юмора Смешные комиксы для ценителей черного юмора

Работы талантливого художника.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх