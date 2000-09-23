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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг

Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопингСколько же у них терпения.

Для большинства мужчин шопинг с женами или девушками является настоящей пыткой, о чем свидетельствуют эти фотографии. Эти несчастные представители сильного пола ждут своих вторых половинок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
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 Теги: шоппинг, мужчины

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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