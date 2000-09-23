Раздел: Курьезы
Забавные фотки мужчин, которые искренне ненавидят шопинг
Сколько же у них терпения.
Для большинства мужчин шопинг с женами или девушками является настоящей пыткой, о чем свидетельствуют эти фотографии. Эти несчастные представители сильного пола ждут своих вторых половинок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Для большинства мужчин шопинг с женами или девушками является настоящей пыткой, о чем свидетельствуют эти фотографии. Эти несчастные представители сильного пола ждут своих вторых половинок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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