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Раздел: Курьезы  
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Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену

Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся женуПринца ждет неделя отличного сна.

Герцоги Кембриджские – образцовая королевская чета, которая уже стала эталоном для многих британцев. Однако принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон любят подтрунивать друг над другом, что подтвердил внук Елизаветы II, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Принц Уильям отправился в Африку с запланированным визитом. В то время его очаровательная жена Кейт осталась дома с детьми. Вероятно, после рождения принца Луи герцогиня Кембриджская будет меньше появляться на публике, поскольку уход за тремя потомками требует очень много времени.

Этого не смог не прокомментировать принц Уильям во время своей поездки в Африку. Но сделал это герцог Кембриджский довольно забавно.

"Я счастлив впервые побывать в Намибии. Жаль, что моя жена Кейт не смогла со мной поехать – она ​​сейчас очень мне завидует. Особенно потому, что меня на этой неделе ждут несколько ночей хорошего непрерывного сна подальше от моих прекрасных детей", – с юмором рассказал принц Уильям.

Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену


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К слову, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают трех маленьких детей: 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и 5-месячного Луи. Отцовство – не легкое дело. Это принц доказал, когда чуть не уснул на богослужении.

Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
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 Теги: Принц Уильям, троллинг

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Сегодня, 18:14 » Автор: Анна Мартынова
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