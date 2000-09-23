Раздел: Курьезы
Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
Принца ждет неделя отличного сна.
Герцоги Кембриджские – образцовая королевская чета, которая уже стала эталоном для многих британцев. Однако принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон любят подтрунивать друг над другом, что подтвердил внук Елизаветы II, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Принц Уильям отправился в Африку с запланированным визитом. В то время его очаровательная жена Кейт осталась дома с детьми. Вероятно, после рождения принца Луи герцогиня Кембриджская будет меньше появляться на публике, поскольку уход за тремя потомками требует очень много времени.
Этого не смог не прокомментировать принц Уильям во время своей поездки в Африку. Но сделал это герцог Кембриджский довольно забавно.
"Я счастлив впервые побывать в Намибии. Жаль, что моя жена Кейт не смогла со мной поехать – она сейчас очень мне завидует. Особенно потому, что меня на этой неделе ждут несколько ночей хорошего непрерывного сна подальше от моих прекрасных детей", – с юмором рассказал принц Уильям.
Читайте также: Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
К слову, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают трех маленьких детей: 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и 5-месячного Луи. Отцовство – не легкое дело. Это принц доказал, когда чуть не уснул на богослужении.
Герцоги Кембриджские – образцовая королевская чета, которая уже стала эталоном для многих британцев. Однако принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон любят подтрунивать друг над другом, что подтвердил внук Елизаветы II, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Принц Уильям отправился в Африку с запланированным визитом. В то время его очаровательная жена Кейт осталась дома с детьми. Вероятно, после рождения принца Луи герцогиня Кембриджская будет меньше появляться на публике, поскольку уход за тремя потомками требует очень много времени.
Этого не смог не прокомментировать принц Уильям во время своей поездки в Африку. Но сделал это герцог Кембриджский довольно забавно.
"Я счастлив впервые побывать в Намибии. Жаль, что моя жена Кейт не смогла со мной поехать – она сейчас очень мне завидует. Особенно потому, что меня на этой неделе ждут несколько ночей хорошего непрерывного сна подальше от моих прекрасных детей", – с юмором рассказал принц Уильям.
Читайте также: Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
К слову, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают трех маленьких детей: 5-летнего Джорджа, 3-летнюю Шарлотту и 5-месячного Луи. Отцовство – не легкое дело. Это принц доказал, когда чуть не уснул на богослужении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
133
0
Также советуем посмотреть
- Принц Уильям забавно потроллил свою невысыпающуюся жену
- Как выжить вопреки указаниям Кремля
- «Я – революция»: дизайнер из «ЛНР» насмешила странной коллекцией
- Дело Скрипалей: россияне врать не умеют
- Гиркин подтвердил планы Пушилина по убийству Захарченко
- В ряде городов Донетчины появилась вода
- Увеличение пенсионного возраста в России высмеяли меткой карикатурой
- Виступ Порошенка був жорстким по відношенню до Росії
- В ГПСУ проверяют информацию по видео с венгерскими паспортами
- В Украине совсем не старые руководители
- Российский «Сбербанк» насмешил нелепой рекламой
- КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
- Почему идут атаки на НАБУ
- Боевики на Донбассе устроили новые секретные базы, - разведка
- Если устанет: королеве Британии подарили руку-автомат
- Россия можно назвать «Винни Пухом»
- В МВД заявили о раскрытии ряда дел по нападениям на активистов
- ВСУ на Донбассе отбили атаку ДРГ боевиков
- Стали известны новые данные о состоянии Сенцова
- Соцсети высмеяли новую скульптуру в Киеве
- Двум бывшим беркутовцам вручили подозрения в разгоне Евромайдана
- Повелитель енотов: американец устроил концерт для животных и прославился
- Буйный пассажир самолета решил «заглянуть» к пилотам, чтобы зарядить телефон
- Сеть насмешили киевские коммунальщики, пытающиеся защитить мусорку от «угона»
- На Донбассе ликвидировали известную террористку «Сирену»
- Скучающая в клубе девушка стала новым мемом
- Что боевики сделали с аэродромом в Луганске
- Маразм крепчает: пенсионерки Путина демонстративно избили «капитана Америку»
- Американцу пришлось удирать со скоростью света после шутки над аллигатором
- Боевики 22 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
Оставьте свой комментарий