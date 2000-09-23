"Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана

Президент России прошелся с Рахмоном, взявшись за руки.



Во время встречи в Душанбе президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон допустили непротокольное поведение, которое сразу же заметили пользователи Сети.



Об этом пишет



В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook обнародовал фото, на котором главы двух государств держатся за руки.



Вариантов того, почему так случилось, у комментаторов было много. Первая ассоциация, которая пришла на ум, - поведение «солсберийской парочки» («Петрова» и «Боширова», которых подозревают в отравлении Скрипалей). «Солсберийские любовники все в патрона», «А потом в Солсбери, шпили смотреть», «Совет да любовь», «Словно к алтарю идут», пишут комментаторы.



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Некоторые отметили, что таким образом можно и «пятерочку передать». Были и варианты братского поведения: «Старшенький с младшеньким», «Маленького мальчика на прогулку ведет».



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во время встречи в Душанбе президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон допустили непротокольное поведение, которое сразу же заметили пользователи Сети.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на teletype В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook обнародовал фото, на котором главы двух государств держатся за руки.Вариантов того, почему так случилось, у комментаторов было много. Первая ассоциация, которая пришла на ум, - поведение «солсберийской парочки» («Петрова» и «Боширова», которых подозревают в отравлении Скрипалей). «Солсберийские любовники все в патрона», «А потом в Солсбери, шпили смотреть», «Совет да любовь», «Словно к алтарю идут», пишут комментаторы.Некоторые отметили, что таким образом можно и «пятерочку передать». Были и варианты братского поведения: «Старшенький с младшеньким», «Маленького мальчика на прогулку ведет».





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