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Раздел: Курьезы  
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"Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана

"Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом ТаджикистанаПрезидент России прошелся с Рахмоном, взявшись за руки.

Во время встречи в Душанбе президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон допустили непротокольное поведение, которое сразу же заметили пользователи Сети.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на teletype.

В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook обнародовал фото, на котором главы двух государств держатся за руки.

Вариантов того, почему так случилось, у комментаторов было много. Первая ассоциация, которая пришла на ум, - поведение «солсберийской парочки» («Петрова» и «Боширова», которых подозревают в отравлении Скрипалей). «Солсберийские любовники все в патрона», «А потом в Солсбери, шпили смотреть», «Совет да любовь», «Словно к алтарю идут», пишут комментаторы.

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Некоторые отметили, что таким образом можно и «пятерочку передать». Были и варианты братского поведения: «Старшенький с младшеньким», «Маленького мальчика на прогулку ведет».

"Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
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 Теги: Путин, курьез

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Сегодня, 16:44 » Автор: Ирина Шевченко
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