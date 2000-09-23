Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве

В Сети высмеяли пропагандистов.



Сети повеселил рассказ жительницы Киева, которая готова ездить в Москву исповедоваться и причащаться, в случае получения автокефалии единой Украинской церкви.



Соответствующее видео опубликовал в Twitter Duncan MacLeod UA., пишет



"Я звоню из Киева, матери городов русских. Мы уже готовимся защищать Киево-Печерскую лавру. Пожалуйста, помогите. Вся моя семья ходит в Введенский мужской монастырь в Киеве. Мы пренадлежим к Украинской православной церкви московского патриархата.



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Мы уже договорились, если захватят, будем добираться через Лисабон или Варшаву в Москву и там будем исповедываться, причащаться", - сказала жалостливым голосом жительница столицы Украины в эфире одного из российских телеканалов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сети повеселил рассказ жительницы Киева, которая готова ездить в Москву исповедоваться и причащаться, в случае получения автокефалии единой Украинской церкви.Соответствующее видео опубликовал в Twitter Duncan MacLeod UA., пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua "Я звоню из Киева, матери городов русских. Мы уже готовимся защищать Киево-Печерскую лавру. Пожалуйста, помогите. Вся моя семья ходит в Введенский мужской монастырь в Киеве. Мы пренадлежим к Украинской православной церкви московского патриархата.Мы уже договорились, если захватят, будем добираться через Лисабон или Варшаву в Москву и там будем исповедываться, причащаться", - сказала жалостливым голосом жительница столицы Украины в эфире одного из российских телеканалов.





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