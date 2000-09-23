Раздел: Курьезы
Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
В Сети высмеяли пропагандистов.
Сети повеселил рассказ жительницы Киева, которая готова ездить в Москву исповедоваться и причащаться, в случае получения автокефалии единой Украинской церкви.
Соответствующее видео опубликовал в Twitter Duncan MacLeod UA., пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"Я звоню из Киева, матери городов русских. Мы уже готовимся защищать Киево-Печерскую лавру. Пожалуйста, помогите. Вся моя семья ходит в Введенский мужской монастырь в Киеве. Мы пренадлежим к Украинской православной церкви московского патриархата.
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Мы уже договорились, если захватят, будем добираться через Лисабон или Варшаву в Москву и там будем исповедываться, причащаться", - сказала жалостливым голосом жительница столицы Украины в эфире одного из российских телеканалов.
Сети повеселил рассказ жительницы Киева, которая готова ездить в Москву исповедоваться и причащаться, в случае получения автокефалии единой Украинской церкви.
Соответствующее видео опубликовал в Twitter Duncan MacLeod UA., пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
"Я звоню из Киева, матери городов русских. Мы уже готовимся защищать Киево-Печерскую лавру. Пожалуйста, помогите. Вся моя семья ходит в Введенский мужской монастырь в Киеве. Мы пренадлежим к Украинской православной церкви московского патриархата.
Читайте также: Сеть повеселил пикантный бьюти-тренд
Мы уже договорились, если захватят, будем добираться через Лисабон или Варшаву в Москву и там будем исповедываться, причащаться", - сказала жалостливым голосом жительница столицы Украины в эфире одного из российских телеканалов.
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