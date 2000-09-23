Раздел: Курьезы
Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
Изменницу неожиданно вывели на чистую воду.
Неприятный инцидент случился с изменяющей своему мужу колумбийкой. Женщина и ее любовник вызвали такси до мотеля, а водителем машины неожиданно оказался ее муж, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Колумбийка по имени Йеми (Yeimy) и ее любовник Хесус Барриос (Jesús Barrios) из города Барранкилья скрывали свой роман больше года, пока во вторник, 25 сентября, не попались на глаза мужу изменщицы. Женщина не знала, что ее супруг подрабатывает извозом, используя машину и аккаунт друга по имени Леонардо. До того как водитель приехал к ним, любовники внимательно изучили аккаунт Леонардо и пришли к выводу, что никто из них с ним не знаком.
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Муж и жена узнали друг друга, только когда пара села в такси. Версии разных источников о том, что произошло дальше, отличаются. Одни пишут, что парочке удалось сбежать от разгневанного мужа, а другие - что Йеми и супруг вышли из машины и начали скандалить.
Неприятный инцидент случился с изменяющей своему мужу колумбийкой. Женщина и ее любовник вызвали такси до мотеля, а водителем машины неожиданно оказался ее муж, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Колумбийка по имени Йеми (Yeimy) и ее любовник Хесус Барриос (Jesús Barrios) из города Барранкилья скрывали свой роман больше года, пока во вторник, 25 сентября, не попались на глаза мужу изменщицы. Женщина не знала, что ее супруг подрабатывает извозом, используя машину и аккаунт друга по имени Леонардо. До того как водитель приехал к ним, любовники внимательно изучили аккаунт Леонардо и пришли к выводу, что никто из них с ним не знаком.
Читайте также: Отомстил: парень сделал селфи на фоне своей девушки с любовником
Муж и жена узнали друг друга, только когда пара села в такси. Версии разных источников о том, что произошло дальше, отличаются. Одни пишут, что парочке удалось сбежать от разгневанного мужа, а другие - что Йеми и супруг вышли из машины и начали скандалить.
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