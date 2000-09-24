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Раздел: Курьезы  
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Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть

Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила СетьКошка понравилась многим.

Кошка из Англии по кличке Митси стала популярной благодаря тому, что сильно растолстела во время жизни на улице. Очень сильно, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Митси нашли на улице и забрали в приют. Сейчас с ней все хорошо, она неохотно, но все же сбрасывает вес. И теперь маленькому пушистику ищут не просто дом, а семью рабов.

Восьмилетняя кошка Митци прибыла в приют фонда защиты животных Вудсайта в конце лета 2018 года. В тот день она весила восемь с половиной килограмм и, как сообщает издание, была одним из самых толстых котов Великобритании.

Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть


Причиной ожирения кошки на улице стало то, что она стала любимицей десятков людей, которые подкармливали ее один за другим. Теперь же благодаря правильному питанию кошка сбросила вес до 6 килограм.

Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть


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"Мы должны найти ей дом без других домашних животных, чтобы она не ела чужую пищу. Семьи с детьми старше 10 лет подойдут. Она просто хочет отдохнуть и найти себе рабов", - поясняют работники приюта.

Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть
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 Теги: кошка, бездомная

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Сегодня, 09:48 » Автор: Анна Мартынова
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