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Раздел: Курьезы  
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Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь

Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь Собака решила, что дома жить лучше.

Житель штата Вашингтон (США) опубликовал забавное виде с камеры домашней безопасности, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Как видно из кадров ролика, пес, сбежавший накануне от хозяина дома, вернулся и начал трезвонить в дверной звонок, чтобы его впустили.

Исходя из выражения морды пса, понятно, что он сожалеет о побеге и хочет домой.

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Напомним, ранее сообщали, что в штате Теннесси (США) медведь, оказавшийся заблокированным в салоне авто, буквально уничтожил внутреннее убранство машины, пытаясь освободиться.

Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь

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 Теги: собака, прикол

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Сегодня, 13:17 » Автор: Анна Мартынова
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