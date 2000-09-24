Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь

Собака решила, что дома жить лучше.



Житель штата Вашингтон (США) опубликовал забавное виде с камеры домашней безопасности, передает



Как видно из кадров ролика, пес, сбежавший накануне от хозяина дома, вернулся и начал трезвонить в дверной звонок, чтобы его впустили.



Исходя из выражения морды пса, понятно, что он сожалеет о побеге и хочет домой.



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Напомним, ранее сообщали, что в штате Теннесси (США) медведь, оказавшийся заблокированным в салоне авто, буквально уничтожил внутреннее убранство машины, пытаясь освободиться.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Житель штата Вашингтон (США) опубликовал забавное виде с камеры домашней безопасности, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua Как видно из кадров ролика, пес, сбежавший накануне от хозяина дома, вернулся и начал трезвонить в дверной звонок, чтобы его впустили.Исходя из выражения морды пса, понятно, что он сожалеет о побеге и хочет домой.Напомним, ранее сообщали, что в штате Теннесси (США) медведь, оказавшийся заблокированным в салоне авто, буквально уничтожил внутреннее убранство машины, пытаясь освободиться.





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