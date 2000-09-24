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Раздел: Курьезы  
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Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями

Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями Ох уж этот фотошоп.

Average Rob - ник «обычного парня из Бельгии», как он сам себя называет. У него есть аккаунты во всевозможных соцсетях. Ну и что, скажете вы, тут такого? Дело в том, что Average Rob искусно и потрясающе смешно вставляет себя на известные фотографии знаменитостей, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Мы постарались выбрать самые уморительные снимки, но там все настолько хороши, что после просмотра этого поста у вас точно поднимется настроение.

Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
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 Теги: звезды, фотошоп

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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