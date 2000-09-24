» » Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткой
Раздел: Курьезы  
0

Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткой

Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткойЧиновнице припомнили скандал с кокаином.

Новое фото представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой вызвало иронию у пользователей соцсетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Захарова опубликовала фото в Instagram и похвасталась макияжем после переговоров с делегацией из Боливии.

Читайте также: Сеть насмешила «евробляха» ручной работы на дорогах Прикарпатья

На публикацию спикера МИД России отреагировал украинский политолог Алексей Голобуцкий. Он написал, что после встречи с боливийской делегацией «Маша заметно поменялась». «Очевидно, боливийский - это совсем не то, что аргентинский», добавил он, намекая на недавний скандал, когда при российском посольстве в Аргентине нашли большую партию кокаина.

Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Захарова, кокаин

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:06 » Автор: Анна Мартынова
     1216
     0

Похожие новости по теме

Сеть насмешила «евробляха» ручной работы на дорогах Прикарпатья Сеть насмешила «евробляха» ручной работы на дорогах Прикарпатья

Фото сделал Антин Мухарский.

Спикер МИД РФ насмешила нелепой фоткой с Кобзоном Спикер МИД РФ насмешила нелепой фоткой с Кобзоном

Пользователи Сети обсуждают позу Захаровой.

Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением Золушка уже не та: Захарова насмешила нелепым сравнением

Захарова пользователей Сети не впечатлила.

Захарова насмешила соцсети нелепой Захарова насмешила соцсети нелепой "паранойей"

Захарова дала новый повод для шуток.

Слабонервным не показывать: Захарова насмешила нелепым фото Слабонервным не показывать: Захарова насмешила нелепым фото

Пользователей Сети Захарова не впечатлила.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх