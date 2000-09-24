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Раздел: Курьезы  
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Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир

Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мирСоцсети фотку не оценили.

В сети смеются с фотографии президента России Владимира Путина во время саммита СНГ в Душанбе, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info

На фотографии, которой поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Путина засняли вместе с премьер-министром Армении Никол Пашинян, а в руке российский глава держит книгу Пушкина.

«Саммит СНГ в Душанбе. Путин с Пашинян и Пушкиным в руке», - подписал фото Смирнов.

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В комментариях пользователи сравнили Путина с клопом.

Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир
Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир
Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир
Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир
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 Теги: Путин, Пушкин

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Сегодня, 18:20 » Автор: Анна Мартынова
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