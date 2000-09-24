Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир

Соцсети фотку не оценили.



В сети смеются с фотографии президента России Владимира Путина во время саммита СНГ в Душанбе, передает



На фотографии, которой поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Путина засняли вместе с премьер-министром Армении Никол Пашинян, а в руке российский глава держит книгу Пушкина.



«Саммит СНГ в Душанбе. Путин с Пашинян и Пушкиным в руке», - подписал фото Смирнов.



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В комментариях пользователи сравнили Путина с клопом.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети смеются с фотографии президента России Владимира Путина во время саммита СНГ в Душанбе, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info На фотографии, которой поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Путина засняли вместе с премьер-министром Армении Никол Пашинян, а в руке российский глава держит книгу Пушкина.«Саммит СНГ в Душанбе. Путин с Пашинян и Пушкиным в руке», - подписал фото Смирнов.В комментариях пользователи сравнили Путина с клопом.





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