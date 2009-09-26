Раздел: Курьезы
Вот это фантазия: росСМИ отыскали связь между киевской «синей рукой» и фашистами
Скульптура символизирует дружбу и общение.
В центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко, установили арт-объект “Middle Way” (“Золотая середина”) румынского скульптора Богдана Раци, однако кремлевские СМИ увидели в «синей руке» признаки «фашизма», передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Российский телеканал «Звезда» назвал арт-объект «нацистским приветствием» («зига») и подал материал о «молодых фашистах», которые установили на месте Ленина «поднятую к солнцу руку».
«Зиг Хайль, господин Порошенко! В Киеве фашиствующие молодчики на месте снесенного Ленина установили большую синюю зигу», - пишут российские СМИ.
«Фантазия у россиян зашкаливает», - комментируют сюжет «Звезды» в украинских соцсетях.
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Отметим, что арт-объект установлен временно рядом с местом бывшего памятника Ленину, снесенного в декабре 2013 года, и он изображает гигантскую руку, которая одновременно и правая, и левая. Символизирует рука символизирует дружбу и общение, ее автором является румын Богдан Раци.
В центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко, установили арт-объект “Middle Way” (“Золотая середина”) румынского скульптора Богдана Раци, однако кремлевские СМИ увидели в «синей руке» признаки «фашизма», передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Российский телеканал «Звезда» назвал арт-объект «нацистским приветствием» («зига») и подал материал о «молодых фашистах», которые установили на месте Ленина «поднятую к солнцу руку».
«Зиг Хайль, господин Порошенко! В Киеве фашиствующие молодчики на месте снесенного Ленина установили большую синюю зигу», - пишут российские СМИ.
«Фантазия у россиян зашкаливает», - комментируют сюжет «Звезды» в украинских соцсетях.
Читайте также: Сеть насмешил Путин, «зачитавшийся» томиком Пушкина
Отметим, что арт-объект установлен временно рядом с местом бывшего памятника Ленину, снесенного в декабре 2013 года, и он изображает гигантскую руку, которая одновременно и правая, и левая. Символизирует рука символизирует дружбу и общение, ее автором является румын Богдан Раци.
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