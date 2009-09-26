Вот это фантазия: росСМИ отыскали связь между киевской «синей рукой» и фашистами

Скульптура символизирует дружбу и общение.



В центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко, установили арт-объект “Middle Way” (“Золотая середина”) румынского скульптора Богдана Раци, однако кремлевские СМИ увидели в «синей руке» признаки «фашизма», передает



Российский телеканал «Звезда» назвал арт-объект «нацистским приветствием» («зига») и подал материал о «молодых фашистах», которые установили на месте Ленина «поднятую к солнцу руку».







«Зиг Хайль, господин Порошенко! В Киеве фашиствующие молодчики на месте снесенного Ленина установили большую синюю зигу», - пишут российские СМИ.



«Фантазия у россиян зашкаливает», - комментируют сюжет «Звезды» в украинских соцсетях.



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Отметим, что арт-объект установлен временно рядом с местом бывшего памятника Ленину, снесенного в декабре 2013 года, и он изображает гигантскую руку, которая одновременно и правая, и левая. Символизирует рука символизирует дружбу и общение, ее автором является румын Богдан Раци. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В центре Киева, на бульваре Тараса Шевченко, установили арт-объект “Middle Way” (“Золотая середина”) румынского скульптора Богдана Раци, однако кремлевские СМИ увидели в «синей руке» признаки «фашизма», передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua Российский телеканал «Звезда» назвал арт-объект «нацистским приветствием» («зига») и подал материал о «молодых фашистах», которые установили на месте Ленина «поднятую к солнцу руку».«Зиг Хайль, господин Порошенко! В Киеве фашиствующие молодчики на месте снесенного Ленина установили большую синюю зигу», - пишут российские СМИ.«Фантазия у россиян зашкаливает», - комментируют сюжет «Звезды» в украинских соцсетях.Отметим, что арт-объект установлен временно рядом с местом бывшего памятника Ленину, снесенного в декабре 2013 года, и он изображает гигантскую руку, которая одновременно и правая, и левая. Символизирует рука символизирует дружбу и общение, ее автором является румын Богдан Раци.





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