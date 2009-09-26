Раздел: Курьезы
Сеть озадачила странная детская задачка
Простое решение нашли не все.
В Сети набирает популярность математическая задача для учеников начальной школы в Китае, передает Хроника.инфо с ссылкой на obozrevatel.com.
Видео опубликовал YouTube-канал MindYourDecisions. Оно уже набрало свыше 200 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.
Не все сразу разобрались в детской задаче, потому под видео идет активная дискуссия.
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Ученикам (и зрителям) предлагается вычислить высоту стола, при условии что расстояние от головы черепахи, сидящей под ним, до головы кота на столе составляет 170 сантиметров, а расстояние от головы кота, сидящего под столом, до головы черепахи на столе - 130 сантиметров.
Автор видео рассказывает о двух способах решения задачи. Первый - составить уравнение и затем "сократить" котов и черепах. Второй - мысленно наложить оба стола друг на друга и опять же "сократить" животных. Таким образом, мы получаем высоту стола, это 150 сантиметров.
В Сети набирает популярность математическая задача для учеников начальной школы в Китае, передает Хроника.инфо с ссылкой на obozrevatel.com.
Видео опубликовал YouTube-канал MindYourDecisions. Оно уже набрало свыше 200 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев.
Не все сразу разобрались в детской задаче, потому под видео идет активная дискуссия.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Ученикам (и зрителям) предлагается вычислить высоту стола, при условии что расстояние от головы черепахи, сидящей под ним, до головы кота на столе составляет 170 сантиметров, а расстояние от головы кота, сидящего под столом, до головы черепахи на столе - 130 сантиметров.
Автор видео рассказывает о двух способах решения задачи. Первый - составить уравнение и затем "сократить" котов и черепах. Второй - мысленно наложить оба стола друг на друга и опять же "сократить" животных. Таким образом, мы получаем высоту стола, это 150 сантиметров.
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