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Раздел: Курьезы  
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Типичные российские города в уморительных фотках

Типичные российские города в уморительных фоткахСмех, да и только!

Жизнь в российской глубинке имеет свои особенности. Для людей является нормой, когда асфальт весной выглядит как лоскутное одеяло, а бутик с общественным туалетом могут располагаться в одном киоске. Глядя на снимки, собранные в нашем материале, каждый увидит для себя что-то смешное, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
Типичные российские города в уморительных фотках
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 Теги: Россия, города

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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