» » Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты
Раздел: Курьезы  
0

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты

Смешные правила, которым следуют все "приличные" котыЗаряжайтесь хорошим настроением.

Все вы не раз встречали статьи или даже целые книжки с правилами жизни: как добиться успеха, как получить уважение окружающих, как стать счастливым и т.п. Однако такие правила есть не только у людей, но и у котов. Да-да, а вы что думали? Как, по-вашему, эти существа завоевали весь мир и подчинили себе людей? Перед вами список правил от настоящего кота, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

1. Не обращай внимания на всякие досадные мелочи: всегда можно поймать другую мышь.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


2. Научись зарываться в диван. Так можно решить практически любую проблему.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


3. Занимайся йогой, раздвигай границы возможного.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


4. Будь открытым, иди на диалог. Если считаешь, что тебе дают мало еды, прямо так и скажи, не держи в себе.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


5. Ежедневно находи время, чтобы побыть наедине с собой.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


6. Всегда смотри дальше, так ты достигнешь большего.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


7. Будь приветлив и доброжелателен к окружающим, так ты сможешь завести новых друзей.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


8. Чаще общайся с близкими, научись слушать, даже если не понимаешь того, что тебе говорят.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


9. Не расстраивайся и не отвечай агрессией, если пес тебя как бы «не замечает».

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


10. Просто научись делать так, чтобы он тебя реально не замечал.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


11. Не зацикливайся на рациональном, иногда нужно просто действовать.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


12. Будь милым. Фотогеничность - ничто, обаяние - всё.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


13. Смотри на вещи с разных точек зрения. Ты удивишься, когда посмотришь на привычное с другой стороны.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


14. Спи как можно больше. Здоровый сон - как минимум 15 часов в сутки.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты


Читайте также: Медведица оставила американца без посылки

15. И последнее. Всегда будь уверенным в себе, люди это любят.

Смешные правила, которым следуют все "приличные" коты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: коты, правила

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
     219
     0

Похожие новости по теме

Веселые жизненные правила настоящих котов Веселые жизненные правила настоящих котов

У них есть свои принципы.

Улыбка до ушей: правила жизни настоящего кота Улыбка до ушей: правила жизни настоящего кота

У них все под контролем.

Вечерний позитив: порция смешных анекдотов о реалиях жизни Вечерний позитив: порция смешных анекдотов о реалиях жизни

Будьте на позитиве всегда и везде.

«У тебя мешки под глазами» и другие смешные комиксы «У тебя мешки под глазами» и другие смешные комиксы

Смеяться, знаете ли, никогда не вредно.

«Студент! Не будь депутатом – ходи на пары!»: смешные студенческие приколы «Студент! Не будь депутатом – ходи на пары!»: смешные студенческие приколы

Студенты - еще те шутники! Им бы ничего не делать, а спать и есть, причем бесплатно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх