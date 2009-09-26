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Раздел: Курьезы  
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Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости

Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудростиПять минут отличного настроения.

Современные философы больше не пишут толстых томов, подобно Платону или Спинозе. Вместо этого они заводят страничку в твиттере и делятся там своими мыслями и жизненными наблюдениями: раскрывают секреты идеальных отношений, предлагают гениальные идеи и лайфхаки, а самое главное, делают это емко, метко и очень остроумно, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ..

Предлагаем вашему вниманию 20 жизненных твитов, которые не только повеселят, но и дадут пищу для ума.

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Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
Прикольные твиты, в которых скрывается немало мудрости
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 Теги: твиты, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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