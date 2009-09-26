«Шантаж от слабого»: Сеть насмешили угрозы России в ответ на санкции

Угрозы соцсети не впечатлили.



В сети высмеяли угрозы России о том, что страна может перестать поставлять газ в Евросоюз в случае дальнейшего усиления санкций, передает



На ситуацию обратил внимание блогер Злой Одессит в Twitter. Он также показал взаимосвязь меж экспортом российского газа и пополнением бюджета страны, отметив, что угрозы РФ являются необоснованными.



"В РФ занялись любимым делом - угрожать что отключат газ ЕС если продолжится введение санкций. В 2017 на экспорте газа РФ заработала $38,1 млрд. Интересно, долго протянет она без этих доходов в условиях санкций? Как говорится, кукарекать не мешки ворочать", - сказано в сообщении.



В комментариях пользователи обратили внимание на тот факт, что такие действия России помогли бы Европе "разуть глаза" и увидеть реалии этого сотрудничества.



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"Так пусть Европа думает с кем собирается строить газопровод", "Газпром" - мечты сбываются!", "Там все ещё забавнее. Есть договора. В них штрафы и неустойки за нарушения. И кто выиграет при таком раскладе суд, очевидно. А у "Газпрома" и так все плохо. Да и в ЕС зависимость от этой трубы ниже стала. Шантаж от слабого никого не впечатляет", - написали пользователи.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети высмеяли угрозы России о том, что страна может перестать поставлять газ в Евросоюз в случае дальнейшего усиления санкций, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com На ситуацию обратил внимание блогер Злой Одессит в Twitter. Он также показал взаимосвязь меж экспортом российского газа и пополнением бюджета страны, отметив, что угрозы РФ являются необоснованными."В РФ занялись любимым делом - угрожать что отключат газ ЕС если продолжится введение санкций. В 2017 на экспорте газа РФ заработала $38,1 млрд. Интересно, долго протянет она без этих доходов в условиях санкций? Как говорится, кукарекать не мешки ворочать", - сказано в сообщении.В комментариях пользователи обратили внимание на тот факт, что такие действия России помогли бы Европе "разуть глаза" и увидеть реалии этого сотрудничества."Так пусть Европа думает с кем собирается строить газопровод", "Газпром" - мечты сбываются!", "Там все ещё забавнее. Есть договора. В них штрафы и неустойки за нарушения. И кто выиграет при таком раскладе суд, очевидно. А у "Газпрома" и так все плохо. Да и в ЕС зависимость от этой трубы ниже стала. Шантаж от слабого никого не впечатляет", - написали пользователи.





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