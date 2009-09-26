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Раздел: Курьезы  
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Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой

Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едойЭти глаза напротив!

Самые позитивные примеры того, как собаки выпрашивают себе самый лакомый кусочек. Наверняка все хозяева собак попадали в ситуацию, когда они только собираются насладиться лакомым кусочком чего-то очень вкусного, как тут же возле них усаживается домашний любимец и смотрит глазами кота из "Шрека", выпрашивая вкусняшку. Этим хитрецам не откажешь, даже если сам голоден как волк, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
Потешные собаки, с которыми невозможно не делиться едой
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 Теги: собаки, еда

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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