Раздел: Курьезы
Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет
Они удивят и вас.
Порой в одной фотографии может быть больше смысла, чем в целом детективном романе. А действующие лица - еще более фактурны, особенно если это бабушки, которые охраняют ваш двор, или сосед - Робин Гуд, который так и не нашел применения своим стрелам, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы разыскали 20+ непридуманных мини-историй, основанных на реальных событиях.
На этой свадьбе все шикарно: и ковер, и конкурсы
Они ищут ключи... И не могут найти
Когда твоей собаке понравился твой новенький порше
Встреча моста с кораблем явно прошла не по плану
Вот как удаляли из друзей раньше, без всяких этих ваших соцсетей
IQ-тест для избранных
«Нет входа, только выход».
Когда выкопал всю картошку и не можешь остановиться
На страже порядка
Когда успел вовремя выбраться на сушу
Комфорт охранника - залог безопасности
Когда твой сосед решил, что он Робин Гуд
Шторм был 2 дня назад, а камень появился вчера
Когда собрал все свои остатки былой роскоши и сотворил вот это
«Вчера мой друг пошел спать и обнаружил странные следы на своем покрывале»
Этот парень ест свой обед прямо в багажнике собственной машины
Избранный кот. Интересно, какая у него миссия?
Когда внезапно решил, что твой катер устарел
Где-то в параллельной вселенной человек случайно оказался не на той вечеринке
«Жена впервые оставила меня одного с детьми, и после ее многочисленных вопросов о том, как мы, я просто отправил ей это фото»
Когда на дорогах пробки в 10 баллов и приходится искать свежие решения
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
«Этот енот увидел фигурки своих сородичей у нас на окне»
Порой в одной фотографии может быть больше смысла, чем в целом детективном романе. А действующие лица - еще более фактурны, особенно если это бабушки, которые охраняют ваш двор, или сосед - Робин Гуд, который так и не нашел применения своим стрелам, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы разыскали 20+ непридуманных мини-историй, основанных на реальных событиях.
На этой свадьбе все шикарно: и ковер, и конкурсы
Они ищут ключи... И не могут найти
Когда твоей собаке понравился твой новенький порше
Встреча моста с кораблем явно прошла не по плану
Вот как удаляли из друзей раньше, без всяких этих ваших соцсетей
IQ-тест для избранных
«Нет входа, только выход».
Когда выкопал всю картошку и не можешь остановиться
На страже порядка
Когда успел вовремя выбраться на сушу
Комфорт охранника - залог безопасности
Когда твой сосед решил, что он Робин Гуд
Шторм был 2 дня назад, а камень появился вчера
Когда собрал все свои остатки былой роскоши и сотворил вот это
«Вчера мой друг пошел спать и обнаружил странные следы на своем покрывале»
Этот парень ест свой обед прямо в багажнике собственной машины
Избранный кот. Интересно, какая у него миссия?
Когда внезапно решил, что твой катер устарел
Где-то в параллельной вселенной человек случайно оказался не на той вечеринке
«Жена впервые оставила меня одного с детьми, и после ее многочисленных вопросов о том, как мы, я просто отправил ей это фото»
Когда на дорогах пробки в 10 баллов и приходится искать свежие решения
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
«Этот енот увидел фигурки своих сородичей у нас на окне»
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