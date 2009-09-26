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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжетОни удивят и вас.

Порой в одной фотографии может быть больше смысла, чем в целом детективном романе. А действующие лица - еще более фактурны, особенно если это бабушки, которые охраняют ваш двор, или сосед - Робин Гуд, который так и не нашел применения своим стрелам, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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На этой свадьбе все шикарно: и ковер, и конкурсы

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Они ищут ключи... И не могут найти

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Когда твоей собаке понравился твой новенький порше

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Встреча моста с кораблем явно прошла не по плану

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Вот как удаляли из друзей раньше, без всяких этих ваших соцсетей

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


IQ-тест для избранных

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


«Нет входа, только выход».

Когда выкопал всю картошку и не можешь остановиться

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


На страже порядка

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Когда успел вовремя выбраться на сушу

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Комфорт охранника - залог безопасности

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Когда твой сосед решил, что он Робин Гуд

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Шторм был 2 дня назад, а камень появился вчера

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Когда собрал все свои остатки былой роскоши и сотворил вот это

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


«Вчера мой друг пошел спать и обнаружил странные следы на своем покрывале»

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Этот парень ест свой обед прямо в багажнике собственной машины

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Избранный кот. Интересно, какая у него миссия?

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Когда внезапно решил, что твой катер устарел

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Где-то в параллельной вселенной человек случайно оказался не на той вечеринке

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


«Жена впервые оставила меня одного с детьми, и после ее многочисленных вопросов о том, как мы, я просто отправил ей это фото»

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


Когда на дорогах пробки в 10 баллов и приходится искать свежие решения

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет


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«Этот енот увидел фигурки своих сородичей у нас на окне»

Смешные фотки, скрывающие закрученный сюжет
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 Теги: сюжет, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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