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Раздел: Курьезы  
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Итальянские пограничники устроили панику из-за чемодана с кокосами

Итальянские пограничники устроили панику из-за чемодана с кокосамиЧемодан решили взорвать.

Инцидент произошел 1 октября, в римском аэропорту Фьюмичино, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Сотрудники полиции взорвали подозрительный чемодан, содержимым которого оказалось не более чем связка кокосов.

Аэропорт замер минут на 15, терминал был закрыт – полиция останавливала любого, кто пытался подобраться поближе к месту инцидента.

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Но, что самое удивительное, полиция взорвала то, что, по их мнению, было бомбой посреди аэропорта, а люди находились примерно в 10 метрах.
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 Теги: пограничники, взрыв

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Сегодня, 09:54 » Автор: Анна Мартынова
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