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Раздел: Курьезы  
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Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе

Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе Здесь царят суровые условия.

Сотрудники франко-итальянской антарктической станции "Конкордия" продемонстрировали, что происходит с едой на 60-градусном морозе, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua..

На кадре, опубликованном в Facebook Европейского космического агентства (ESA), один из полярников держит тарелку, в которой макароны застыли в вертикальном положении вмести с вилкой.

"Кто-нибудь хочет замороженную лапшу на обед?", - поинтересовались авторы записи. Они также в шутку отметили, что в подобных условиях нужно очень внимательно следить за едой, чтобы она не остыла слишком сильно.

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В агентстве пояснили, что отправляют сотрудников в такие суровые условия, чтобы изучить последствия длительной изоляции на человеческую психику для дальнейших длительных полетов на борту МКС.
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 Теги: полярники, мороз

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Сегодня, 14:43 » Автор: Анна Мартынова
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