» » Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Раздел: Курьезы  
0

Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови

Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в кровиОни немного перестарались.

Убийственно смешные женщины, обожающие гламурные штучки, яркий макияж и силикон. Женщины...кто же знает, что творится в их голове? Правда, иногда по внешнему виду можно определить, что же скрывается в ее головушке. А лучше бы оставалась загадкой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе

Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Забавные фотки девушек, у которых «гламур» в крови
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: девушки, гламур

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
     2509
     0

Похожие новости по теме

Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе

Здесь царят суровые условия.

Забавные фотки девушек, у которых нужно отобрать косметику Забавные фотки девушек, у которых нужно отобрать косметику

Без косметики они выглядели бы лучше.

«Ковровый гламур»: забавные фотки красавиц из соцсетей «Ковровый гламур»: забавные фотки красавиц из соцсетей

Многие считают ковер лучшим фоном.

Уморительные пародии мужчин на гламурные фотки девушек Уморительные пародии мужчин на гламурные фотки девушек

Они знают, как подметить смешные моменты в поведении женщин.

Смешные фотки из серии Смешные фотки из серии "Страшный сон женщины"

Для девушек это настоящий кошмар.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх