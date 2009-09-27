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Раздел: Курьезы  
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Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами

Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемамиТакого вы еще не видели.

Мона Лиза кутается в дизайнерское пальто в парке, Ван Гог превратился в неверного парня - все это примеры соединения шедевров искусства прошлого и поп-культуры настоящего, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Дизайнер Хаятинин Эврени (Hayati’nin Evreni), арт-директор, визуальный дизайнер и фотограф из Никосии (Кипр), органично соединяет персонажей классических полотен с реалиями современного мира, и его работы полны иронии и тонких отсылок к разным культурным аспектам.

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Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
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 Теги: мемы, картины

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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