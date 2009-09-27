Раздел: Курьезы
Вышло забавно: дизайнер «скрестил» классические картины с популярными мемами
Такого вы еще не видели.
Мона Лиза кутается в дизайнерское пальто в парке, Ван Гог превратился в неверного парня - все это примеры соединения шедевров искусства прошлого и поп-культуры настоящего, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Дизайнер Хаятинин Эврени (Hayati’nin Evreni), арт-директор, визуальный дизайнер и фотограф из Никосии (Кипр), органично соединяет персонажей классических полотен с реалиями современного мира, и его работы полны иронии и тонких отсылок к разным культурным аспектам.
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Мона Лиза кутается в дизайнерское пальто в парке, Ван Гог превратился в неверного парня - все это примеры соединения шедевров искусства прошлого и поп-культуры настоящего, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Дизайнер Хаятинин Эврени (Hayati’nin Evreni), арт-директор, визуальный дизайнер и фотограф из Никосии (Кипр), органично соединяет персонажей классических полотен с реалиями современного мира, и его работы полны иронии и тонких отсылок к разным культурным аспектам.
Читайте также: Полярники насмешили мир фоткой лапши на 60-градусном морозе
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