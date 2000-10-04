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Раздел: Курьезы  
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Уморительные комментарии от гениев остроумия

Уморительные комментарии от гениев остроумияКак тут не смеяться.

Нельзя просто так взять и пройти мимо смешной картинки или чужого твита. По крайней мере, так думают некоторые пользователи и иногда с помощью всего пары слов делают шедевром чужой пост в интернете. Посмотрите на кота - владельца человека, метро, которое «подается» прямо к подъезду, и акулу, уставшую ждать новый сезон «Игры престолов», - и пусть они сделают ваш день лучше, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Публикуем веселые комментарии от тех, кому не дает покоя собственный острый язык.

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Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
Уморительные комментарии от гениев остроумия
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 Теги: комментарии, остроумие

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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