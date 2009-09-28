Раздел: Курьезы
Сеть озадачила новая забавная головоломка
Где находится волшебная палочка?
Венгерский художник Гергели Дудас, больше известный как Dudolf, на своей странице в Facebook предложил фанатам отыскать волшебную палочку на его рисунке, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На иллюстрации изображен барсук в окружении разноцветных конфет, среди которых и спрятана палочка. Для многих поклонников эта задача показалось сверхтяжелой. Пользователь Тристан Смит из Гонконга назвал эту головоломку самой сложной из всех ранее опубликованных Дудасом.
"Учитывая, что это магия, все может быть палкой. Все еще ищу ее", - пишет один из поклонников. А те, кому все же удалось отыскать палочку советуют - отыскать звезду, которая служит наконечником для волшебной палочки.
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Решение:
Венгерский художник Гергели Дудас, больше известный как Dudolf, на своей странице в Facebook предложил фанатам отыскать волшебную палочку на его рисунке, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На иллюстрации изображен барсук в окружении разноцветных конфет, среди которых и спрятана палочка. Для многих поклонников эта задача показалось сверхтяжелой. Пользователь Тристан Смит из Гонконга назвал эту головоломку самой сложной из всех ранее опубликованных Дудасом.
"Учитывая, что это магия, все может быть палкой. Все еще ищу ее", - пишет один из поклонников. А те, кому все же удалось отыскать палочку советуют - отыскать звезду, которая служит наконечником для волшебной палочки.
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Решение:
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