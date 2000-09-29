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Раздел: Курьезы  
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Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно

Потешные фотки котов, способные согреть кого угодноМаленькие комочки счастья.

Подборка маленьких котят, с которыми на душе станет тепло. Когда видишь такой милый комочек остаться равнодушным практически невозможно. Они такие хрупкие, а их изнеженный сон страшно испортить. Просто хочется держать пушистиков в своих ладонях, чувствовать тепло и наслаждаться тем, как они сладко мурлычут, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
Потешные фотки котов, способные согреть кого угодно
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 Теги: коты, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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