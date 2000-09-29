Раздел: Курьезы
Вид снизу: заплыв грациозного корги стал хитом YouTube
Такого вы еще не видели.
Милый и довольный собой пес регулярно совершает грациозный утренний заплыв в бассейне, не оставляя никого равнодушным. Собака породы вельш-корги по кличке Zero давно стала любимицей социальных сетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Хозяйка сняла на видео, как ее любимец с удовольствием плавает в бассейне. Несмотря на короткие лапки, корги радостно болтает ими в воде и оптимистично гребет от одного бортика к другому.
Особенно умилительно корги смотрится в ракурсе снизу вверх – при съемке видео со дна бассейна собака похожа на забавную буханку хлеба.
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Кстати, из-за своего маленького роста собаке даже необязательно спускаться в бассейн по лестнице. Сразу с первой ступеньки пес отважно погружается в воду.
Милый и довольный собой пес регулярно совершает грациозный утренний заплыв в бассейне, не оставляя никого равнодушным. Собака породы вельш-корги по кличке Zero давно стала любимицей социальных сетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Хозяйка сняла на видео, как ее любимец с удовольствием плавает в бассейне. Несмотря на короткие лапки, корги радостно болтает ими в воде и оптимистично гребет от одного бортика к другому.
Особенно умилительно корги смотрится в ракурсе снизу вверх – при съемке видео со дна бассейна собака похожа на забавную буханку хлеба.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Кстати, из-за своего маленького роста собаке даже необязательно спускаться в бассейн по лестнице. Сразу с первой ступеньки пес отважно погружается в воду.
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