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Раздел: Курьезы  
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Вид снизу: заплыв грациозного корги стал хитом YouTube

Вид снизу: заплыв грациозного корги стал хитом YouTubeТакого вы еще не видели.

Милый и довольный собой пес регулярно совершает грациозный утренний заплыв в бассейне, не оставляя никого равнодушным. Собака породы вельш-корги по кличке Zero давно стала любимицей социальных сетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Хозяйка сняла на видео, как ее любимец с удовольствием плавает в бассейне. Несмотря на короткие лапки, корги радостно болтает ими в воде и оптимистично гребет от одного бортика к другому.

Особенно умилительно корги смотрится в ракурсе снизу вверх – при съемке видео со дна бассейна собака похожа на забавную буханку хлеба.

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Кстати, из-за своего маленького роста собаке даже необязательно спускаться в бассейн по лестнице. Сразу с первой ступеньки пес отважно погружается в воду.

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 Теги: корги, прикол

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Сегодня, 16:27 » Автор: Анна Мартынова
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