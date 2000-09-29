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Забавные фотки людей, решивших пойти против системы

Забавные фотки людей, решивших пойти против системыОни - за оригинальность.

Всех нас периодически одолевает дух бунтарства. Особенно в те моменты, когда вокруг твердят одно, а тебе хочется взять и всем назло сделать все наоборот. Однако есть люди, которые идут наперекор общественному мнению 24/7, даже когда речь заходит о каких-то мелочах. И все потому, что они просто не могут иначе, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли на просторах сети 19 человек, которые не привыкли следовать шаблонам.

1. Это вообще законно?

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


«Вот так я ем любой торт».

2. «Ручка на месте? На месте. Какие тогда вопросы?»

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


3. «Я сломала мизинец и не смогла удержаться от соблазна, чтобы не сделать вот так во время рентгена»

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


4. П - продуманность

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


5. «Моя жена - монстр»

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


6. Вряд ли она сказала нет

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


7. И пусть мода пищит себе дальше

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


8. Дерзость нового уровня

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


9. «Мой отец никогда не просил сфотографировать его. Но сегодня он впервые на это решился»

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


«Пук».

10. Перфекционисты, плачьте, мы с вами

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


11. Потому что многогранную личность должно быть видно издалека

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


12. История одного бунтаря

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


13. Прочитай и поступи наоборот

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


«Эвакуационный выход, не блокировать».

14. «Моя жена оставляет скорлупу в упаковке вместо того, чтобы выкинуть ее в мусорное ведро»

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


15. Кто-нибудь, остановите этого парня

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


16. Это можно экранизировать хоть сейчас

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


17. «К черту все запреты!»

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


«Не рисовать» (paint на английском означает «рисовать» и «красить»).

18. Лайфхак: как увеличить картинку на компьютере

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы


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19. «Мой сосед по комнате делает заготовки хлопьев с молоком»

Забавные фотки людей, решивших пойти против системы

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 Теги: приколы, фотки

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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