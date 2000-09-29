Раздел: Курьезы
Забавные фотки людей, решивших пойти против системы
Они - за оригинальность.
Всех нас периодически одолевает дух бунтарства. Особенно в те моменты, когда вокруг твердят одно, а тебе хочется взять и всем назло сделать все наоборот. Однако есть люди, которые идут наперекор общественному мнению 24/7, даже когда речь заходит о каких-то мелочах. И все потому, что они просто не могут иначе, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли на просторах сети 19 человек, которые не привыкли следовать шаблонам.
1. Это вообще законно?
«Вот так я ем любой торт».
2. «Ручка на месте? На месте. Какие тогда вопросы?»
3. «Я сломала мизинец и не смогла удержаться от соблазна, чтобы не сделать вот так во время рентгена»
4. П - продуманность
5. «Моя жена - монстр»
6. Вряд ли она сказала нет
7. И пусть мода пищит себе дальше
8. Дерзость нового уровня
9. «Мой отец никогда не просил сфотографировать его. Но сегодня он впервые на это решился»
«Пук».
10. Перфекционисты, плачьте, мы с вами
11. Потому что многогранную личность должно быть видно издалека
12. История одного бунтаря
13. Прочитай и поступи наоборот
«Эвакуационный выход, не блокировать».
14. «Моя жена оставляет скорлупу в упаковке вместо того, чтобы выкинуть ее в мусорное ведро»
15. Кто-нибудь, остановите этого парня
16. Это можно экранизировать хоть сейчас
17. «К черту все запреты!»
«Не рисовать» (paint на английском означает «рисовать» и «красить»).
18. Лайфхак: как увеличить картинку на компьютере
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
19. «Мой сосед по комнате делает заготовки хлопьев с молоком»
Всех нас периодически одолевает дух бунтарства. Особенно в те моменты, когда вокруг твердят одно, а тебе хочется взять и всем назло сделать все наоборот. Однако есть люди, которые идут наперекор общественному мнению 24/7, даже когда речь заходит о каких-то мелочах. И все потому, что они просто не могут иначе, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли на просторах сети 19 человек, которые не привыкли следовать шаблонам.
1. Это вообще законно?
«Вот так я ем любой торт».
2. «Ручка на месте? На месте. Какие тогда вопросы?»
3. «Я сломала мизинец и не смогла удержаться от соблазна, чтобы не сделать вот так во время рентгена»
4. П - продуманность
5. «Моя жена - монстр»
6. Вряд ли она сказала нет
7. И пусть мода пищит себе дальше
8. Дерзость нового уровня
9. «Мой отец никогда не просил сфотографировать его. Но сегодня он впервые на это решился»
«Пук».
10. Перфекционисты, плачьте, мы с вами
11. Потому что многогранную личность должно быть видно издалека
12. История одного бунтаря
13. Прочитай и поступи наоборот
«Эвакуационный выход, не блокировать».
14. «Моя жена оставляет скорлупу в упаковке вместо того, чтобы выкинуть ее в мусорное ведро»
15. Кто-нибудь, остановите этого парня
16. Это можно экранизировать хоть сейчас
17. «К черту все запреты!»
«Не рисовать» (paint на английском означает «рисовать» и «красить»).
18. Лайфхак: как увеличить картинку на компьютере
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
19. «Мой сосед по комнате делает заготовки хлопьев с молоком»
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