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Раздел: Курьезы  
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Дарим улыбку: подборка свежих анекдотов на вечер

Дарим улыбку: подборка свежих анекдотов на вечер Пять минут отличного настроения.

Свежие смешные анекдоты, которые дарят улыбку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.


- Слишком легкая смерть для Кощея, - подумал
Иван-Царевич и вставил иглу в швейную машинку...
пускай поколбасит!

Дарим улыбку: подборка свежих анекдотов на вечер


Жизнь, она как конфеты...
кому с коньячком, а кому сосательные.

Дарим улыбку: подборка свежих анекдотов на вечер


Маленьких детей раньше пугали бабой ягой,
а сейчас отключением интернета…

Дарим улыбку: подборка свежих анекдотов на вечер


Сегодня в 3 ночи сосед в дверь позвонил...
у меня от страха чуть дрель из рук не выпала!

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Дарим улыбку: подборка свежих анекдотов на вечер


Конфеты "Коровка"
как бы заранее предупреждают
о последствиях.
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 Теги: юмор, анекдоты

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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