Раздел: Курьезы
Дарим улыбку: подборка свежих анекдотов на вечер
Пять минут отличного настроения.
Свежие смешные анекдоты, которые дарят улыбку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
- Слишком легкая смерть для Кощея, - подумал
Иван-Царевич и вставил иглу в швейную машинку...
пускай поколбасит!
Жизнь, она как конфеты...
кому с коньячком, а кому сосательные.
Маленьких детей раньше пугали бабой ягой,
а сейчас отключением интернета…
Сегодня в 3 ночи сосед в дверь позвонил...
у меня от страха чуть дрель из рук не выпала!
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Конфеты "Коровка"
как бы заранее предупреждают
о последствиях.
Свежие смешные анекдоты, которые дарят улыбку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
- Слишком легкая смерть для Кощея, - подумал
Иван-Царевич и вставил иглу в швейную машинку...
пускай поколбасит!
Жизнь, она как конфеты...
кому с коньячком, а кому сосательные.
Маленьких детей раньше пугали бабой ягой,
а сейчас отключением интернета…
Сегодня в 3 ночи сосед в дверь позвонил...
у меня от страха чуть дрель из рук не выпала!
Читайте также: Вид снизу: заплыв грациозного корги стал хитом YouTube
Конфеты "Коровка"
как бы заранее предупреждают
о последствиях.
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