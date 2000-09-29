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Раздел: Курьезы  
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Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии

Забавные снимки, которые можно было сделать только в АзииКурьезные снимки, повествующие о жизни азиатских стран

Азия - это очень колоритная часть света, в которой происходят странные вещи. Что-то такое, над чем можно посмеяться. Объяснить, почему все эти люди делают подобные вещи, порой бывает весьма проблематично, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
Забавные снимки, которые можно было сделать только в Азии
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 Теги: Азия, приколы

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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