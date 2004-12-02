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Раздел: Курьезы  
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Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей

Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людейОни - люди с фантазией.

У каждого из нас есть какие-то хитрости, которые мы применяем в нашей повседневной жизни. Ведь так? В этой подборке вы увидите множество креативных решений для различных проблем, которые были придуманы людьми со смекалкой. Некоторые из таких хитростей вы могли бы взять и себе на вооружение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
Прикольные лайфхаки от «смекалистых» людей
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 Теги: лайфхаки, юмор

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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