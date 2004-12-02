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Раздел: Курьезы  
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Завтраки от этой девушки дарят улыбку

Завтраки от этой девушки дарят улыбкуУ нее отличная фантазия.

Мы уверены, что эти вроде бы простые блюда, не оставят вас равнодушными. Ведь автор красоты - малазийская художник-архитектор Hong Yi, вложила в них все: и душу и юмор и даже… любовь! Их даже есть как-то жалко, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
Завтраки от этой девушки дарят улыбку
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 Теги: завтрак, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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