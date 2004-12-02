Раздел: Курьезы
Хохма дня: ученые выяснили, какие мультики нравятся дельфинам
Мультфильмами планируют развлекать дельфинов.
Ученые приучили дельфинов смотреть "Губку Боба", передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
О своем открытии они рассказали в журнале Zoo Biology.
Дельфинам в неволе нравится мультфильм про Губку Боба, выяснили специалисты из центра исследований и спасения дельфинов Dolphins Plus Marine Mammal Responder в Ки-Ларго, штат Флорида.
Обычно для развлечения дельфинов в неволе используются кольца и гибкие палки для плавания, с которыми те играют. Исследователи установили у бассейнов, где жили 12 афалин и пять крупнозубых дельфинов, большие экраны, на которых показывали фрагменты из документального сериала производства телеканала «Би-би-си» «Планета Земля» и первого сезона мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Так ученые рассчитывали понять, реагируют ли дельфины на более реалистичные изображения океана.
Оказалось, и мультфильм, и сериал интересовали их одинаково. При этом интерес проявляли даже три особи с проблемами со слухом. Крупнозубых дельфинов просмотр в целом интересовал больше, чем афалин, а самцы реагировали на события на экране более агрессивно.
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Исследователи надеются, что телевизор сможет стать еще одним способом развлечения для дельфинов в неволе.
Ученые приучили дельфинов смотреть "Губку Боба", передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
О своем открытии они рассказали в журнале Zoo Biology.
Дельфинам в неволе нравится мультфильм про Губку Боба, выяснили специалисты из центра исследований и спасения дельфинов Dolphins Plus Marine Mammal Responder в Ки-Ларго, штат Флорида.
Обычно для развлечения дельфинов в неволе используются кольца и гибкие палки для плавания, с которыми те играют. Исследователи установили у бассейнов, где жили 12 афалин и пять крупнозубых дельфинов, большие экраны, на которых показывали фрагменты из документального сериала производства телеканала «Би-би-си» «Планета Земля» и первого сезона мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Так ученые рассчитывали понять, реагируют ли дельфины на более реалистичные изображения океана.
Оказалось, и мультфильм, и сериал интересовали их одинаково. При этом интерес проявляли даже три особи с проблемами со слухом. Крупнозубых дельфинов просмотр в целом интересовал больше, чем афалин, а самцы реагировали на события на экране более агрессивно.
Читайте также: Нашел место: находчивый грузин десятилетиями хранил свою машину на балконе
Исследователи надеются, что телевизор сможет стать еще одним способом развлечения для дельфинов в неволе.
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