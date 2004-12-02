Раздел: Курьезы
Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
Он рассказал о росте цен.
Рост цен в "ДНР": в сети подняли на смех располневшего "вице-премьера" Мартынова, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
В конце ноября на оккупированной Донетчине вновь подорожали продукты питания. Особенно негативную реакцию у местных жителей вызвал рост цен на хлеб. "Вице-премьер ДНР" Игорь Мартынов отреагировав на ситуацию, заявив, что "разработана концепция, которая позволит стабилизировать цены". Местные жители старания "чиновника" не оценили. В одной из местных групп началось бурное обсуждение (Публикуем избранные комментарии, сохранив орфорграфию и стиль авторов).
"У Мартынова такая кабина, словно он сам ест за всю "ДНР";
"Полные люди хорошо (плотно) питаются, это факт, ну а наши чиновники и гаишники всегда по моему с хорошей кабиной вместо лица, даже глава ДНР вон как раздобрел, уж не от плохого питания явно...";
"сперва нужно цены сильно поднять чтоб потом их чутка опустить...";
"Повысят цены,а потом стабилизируют";
"Ага , а какие депутаты у нас сидят. Кумовство за*бало, половые связи для карьерной лестницы достало.Лучше не найти, а хуже не бывает -правительство!!!";
"Обещать не значит жениться!)))";
"Уууууууух ну и рожа. емое";
"По его лицу , видно, что человек переживает за цены, также ничего не может купить на свою зарплату";
Читайте также: В Сети высмеяли боевиков «ЛНР», отыскавших «натовцев» на Донбассе
"А вы фотки властьимущих сейчас сравните с довоенными,все видно без слов,у корыта ясное дело хорошо"
Рост цен в "ДНР": в сети подняли на смех располневшего "вице-премьера" Мартынова, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
В конце ноября на оккупированной Донетчине вновь подорожали продукты питания. Особенно негативную реакцию у местных жителей вызвал рост цен на хлеб. "Вице-премьер ДНР" Игорь Мартынов отреагировав на ситуацию, заявив, что "разработана концепция, которая позволит стабилизировать цены". Местные жители старания "чиновника" не оценили. В одной из местных групп началось бурное обсуждение (Публикуем избранные комментарии, сохранив орфорграфию и стиль авторов).
"У Мартынова такая кабина, словно он сам ест за всю "ДНР";
"Полные люди хорошо (плотно) питаются, это факт, ну а наши чиновники и гаишники всегда по моему с хорошей кабиной вместо лица, даже глава ДНР вон как раздобрел, уж не от плохого питания явно...";
"сперва нужно цены сильно поднять чтоб потом их чутка опустить...";
"Повысят цены,а потом стабилизируют";
"Ага , а какие депутаты у нас сидят. Кумовство за*бало, половые связи для карьерной лестницы достало.Лучше не найти, а хуже не бывает -правительство!!!";
"Обещать не значит жениться!)))";
"Уууууууух ну и рожа. емое";
"По его лицу , видно, что человек переживает за цены, также ничего не может купить на свою зарплату";
Читайте также: В Сети высмеяли боевиков «ЛНР», отыскавших «натовцев» на Донбассе
"А вы фотки властьимущих сейчас сравните с довоенными,все видно без слов,у корыта ясное дело хорошо"
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