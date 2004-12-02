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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"

Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"Он рассказал о росте цен.

Рост цен в "ДНР": в сети подняли на смех располневшего "вице-премьера" Мартынова, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

В конце ноября на оккупированной Донетчине вновь подорожали продукты питания. Особенно негативную реакцию у местных жителей вызвал рост цен на хлеб. "Вице-премьер ДНР" Игорь Мартынов отреагировав на ситуацию, заявив, что "разработана концепция, которая позволит стабилизировать цены". Местные жители старания "чиновника" не оценили. В одной из местных групп началось бурное обсуждение (Публикуем избранные комментарии, сохранив орфорграфию и стиль авторов).

"У Мартынова такая кабина, словно он сам ест за всю "ДНР";

"Полные люди хорошо (плотно) питаются, это факт, ну а наши чиновники и гаишники всегда по моему с хорошей кабиной вместо лица, даже глава ДНР вон как раздобрел, уж не от плохого питания явно...";

"сперва нужно цены сильно поднять чтоб потом их чутка опустить...";

"Повысят цены,а потом стабилизируют";

"Ага , а какие депутаты у нас сидят. Кумовство за*бало, половые связи для карьерной лестницы достало.Лучше не найти, а хуже не бывает -правительство!!!";

"Обещать не значит жениться!)))";

"Уууууууух ну и рожа. емое";

"По его лицу , видно, что человек переживает за цены, также ничего не может купить на свою зарплату";

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"А вы фотки властьимущих сейчас сравните с довоенными,все видно без слов,у корыта ясное дело хорошо"

Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
Сеть насмешило заявление растолстевшего "вице-премьера ДНР"
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 Теги: стрельба, ДНР

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Сегодня, 15:41 » Автор: Анна Мартынова
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