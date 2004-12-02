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Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы

Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионыВ них живет дух ниндзя.

Сформировавшаяся в Японии в XV-XVI вв. комплексная дисциплина ниндзюцу почти забыта в настоящее время. Однако домашние коты и кошки активно практикуют это древнее боевое искусство в повседневной жизни. Стоит отметить, что ниндзюцу представляет собой искусство шпионажа, методику диверсионной работы в тылу врага и элементы выживания, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы

Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
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 Теги: коты, шпионы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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