Раздел: Курьезы
Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
В них живет дух ниндзя.
Сформировавшаяся в Японии в XV-XVI вв. комплексная дисциплина ниндзюцу почти забыта в настоящее время. Однако домашние коты и кошки активно практикуют это древнее боевое искусство в повседневной жизни. Стоит отметить, что ниндзюцу представляет собой искусство шпионажа, методику диверсионной работы в тылу врага и элементы выживания, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Сформировавшаяся в Японии в XV-XVI вв. комплексная дисциплина ниндзюцу почти забыта в настоящее время. Однако домашние коты и кошки активно практикуют это древнее боевое искусство в повседневной жизни. Стоит отметить, что ниндзюцу представляет собой искусство шпионажа, методику диверсионной работы в тылу врага и элементы выживания, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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