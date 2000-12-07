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Раздел: Курьезы  
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Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам

Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерамУ удаленной работы есть свои особенности.

Возможность заниматься любимым делом, посиживая на мягком диване в собственной квартире с котом под боком, - вот так видят загадочный фриланс большинство из нас. Между тем на практике все оказывается не таким уж и радужным, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали классные твиты от людей, которые не понаслышке знают, что такое фриланс и с чем его едят.

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Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
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 Теги: твиты, фриланс

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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