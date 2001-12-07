В Грузии ВАЗ-2106 простоял на балконе 27 лет

В Тбилиси сняли с балкона простоявший там 27 лет ВАЗ-2106



Автомобиль ВАЗ-2106 сняли с балкона четвертого этажа жилого дома в Тбилиси, машина, которой никогда не пользовались по назначению, простояла там 27 лет и стала одной из главных достопримечательностей района, пишет



Резо Энукидзе купил себе автомобиль в 1991 году, и в первую же ночь злоумышленники сняли с него колеса. Мужчина так расстроился, что с помощью подъемного крана поставил ВАЗ на балкон своей квартиры в Дигомском районе.



«Машина останется здесь до лучших времен», – объяснил он соседям.



Либо лучшие времена так и не наступили, либо иметь машину под боком Энукидзе понравилось, но он ей так ни разу и не воспользовался. При этом мужчина постоянно мыл и чистил ее, но так и не купил новые колеса. Это продолжалось до его смерти полтора года назад.



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Соседи Энукидзе полагают, что родственники, снявшие почти новый автомобиль, продадут его как раритет какому-нибудь коллекционеру. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Автомобиль ВАЗ-2106 сняли с балкона четвертого этажа жилого дома в Тбилиси, машина, которой никогда не пользовались по назначению, простояла там 27 лет и стала одной из главных достопримечательностей района, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автовод Резо Энукидзе купил себе автомобиль в 1991 году, и в первую же ночь злоумышленники сняли с него колеса. Мужчина так расстроился, что с помощью подъемного крана поставил ВАЗ на балкон своей квартиры в Дигомском районе.«Машина останется здесь до лучших времен», – объяснил он соседям.Либо лучшие времена так и не наступили, либо иметь машину под боком Энукидзе понравилось, но он ей так ни разу и не воспользовался. При этом мужчина постоянно мыл и чистил ее, но так и не купил новые колеса. Это продолжалось до его смерти полтора года назад.Соседи Энукидзе полагают, что родственники, снявшие почти новый автомобиль, продадут его как раритет какому-нибудь коллекционеру.





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