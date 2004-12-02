Раздел: Курьезы
«Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
Юмористы обсудили размер повышения минимальной пенсии.
Студия «Квартал 95» опубликовала на своей странице в Facebook новый выпуск шоу «Чисто News», в котором Евгений Кошевой и Валерий Жидков обсуждают наиболее актуальные темы и события дня в Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Ведущие шоу рассмотрели вопросы возможной блокировки информационных сайтов и запрет на ношение военной формы министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, обсудили рейтинг прибыльности и убыточности украинских банков, а также не оставили без внимания тему надбавки к минимальной пенсии в размере 45 грн, которая теперь будет составлять 1497 грн.
Валерий Жидков прокомментировал повышение пенсии фразой, что «ощутить его можно только на слух».
Еще внимание юмористов Студии «Квартал 95» привлекла оговорка Президента Порошенко о том, что «выборы в Украине пройдут 31 октября» и заявление генерального прокурора Луценко о «монополию на насилие». В числе прочих тем дня – новость о задержании «липовых» СБУшников сотрудниками Службы Безопасности Украины.
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«Гвоздем программы» стало обсуждение пункта о финансировании морского порта в Ирпене, который включен в бюджет города на 2019 год.
Студия «Квартал 95» опубликовала на своей странице в Facebook новый выпуск шоу «Чисто News», в котором Евгений Кошевой и Валерий Жидков обсуждают наиболее актуальные темы и события дня в Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Ведущие шоу рассмотрели вопросы возможной блокировки информационных сайтов и запрет на ношение военной формы министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, обсудили рейтинг прибыльности и убыточности украинских банков, а также не оставили без внимания тему надбавки к минимальной пенсии в размере 45 грн, которая теперь будет составлять 1497 грн.
Валерий Жидков прокомментировал повышение пенсии фразой, что «ощутить его можно только на слух».
Еще внимание юмористов Студии «Квартал 95» привлекла оговорка Президента Порошенко о том, что «выборы в Украине пройдут 31 октября» и заявление генерального прокурора Луценко о «монополию на насилие». В числе прочих тем дня – новость о задержании «липовых» СБУшников сотрудниками Службы Безопасности Украины.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
«Гвоздем программы» стало обсуждение пункта о финансировании морского порта в Ирпене, который включен в бюджет города на 2019 год.
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