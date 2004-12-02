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Раздел: Курьезы  
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Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертамОх уж эти интроверты.

Есть люди, которые не любят шумные компании, редко улыбаются и выбирают одиночество. Нет, они не злюки или социофобы, а на самом деле очень интересные и забавные личности. Например, они предпочитают ходить в магазин в 8 утра. А еще, как оказалось, больше всего интровертов живет в Финляндии, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали фото и твиты, которые по достоинству смогут оценить только истинные интроверты. А экстраверты могут посмеяться и пожать плечами, с мыслью: «Странные они все-таки».

Когда все спрашивают, почему вы такой грустный, а у вас просто такое лицо

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


Эх, если бы еще ноги не отекали

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


«Мое лицо, когда лезут обниматься»

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


Как было бы здорово, если бы можно было считать код и узнать все о человеке, чтобы не говорить с ним

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


Потому что интроверт - чаще всего стабильная и сформированная личность

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


«Оцените мою коллекцию игр, которую я собирал 3 года»

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


Ох уж эти неловкие паузы

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


Идеальная лавочка, больше бы таких

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


Отлично, так точно никто не подсядет

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


«Только я и две стюардессы на борту - восхитительно!»

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


Стадии становления интроверта

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


В Финляндии все ценят свое личное пространство

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


«Я хожу за покупками в 8 утра, чтобы не встречаться с людьми»

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам


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Приятно, когда с таксистом на одной волне

Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
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 Теги: приколы, интроверты

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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