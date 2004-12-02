Раздел: Курьезы
Прикольные ситуации, знакомые почти всем интровертам
Ох уж эти интроверты.
Есть люди, которые не любят шумные компании, редко улыбаются и выбирают одиночество. Нет, они не злюки или социофобы, а на самом деле очень интересные и забавные личности. Например, они предпочитают ходить в магазин в 8 утра. А еще, как оказалось, больше всего интровертов живет в Финляндии, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали фото и твиты, которые по достоинству смогут оценить только истинные интроверты. А экстраверты могут посмеяться и пожать плечами, с мыслью: «Странные они все-таки».
Когда все спрашивают, почему вы такой грустный, а у вас просто такое лицо
Эх, если бы еще ноги не отекали
«Мое лицо, когда лезут обниматься»
Как было бы здорово, если бы можно было считать код и узнать все о человеке, чтобы не говорить с ним
Потому что интроверт - чаще всего стабильная и сформированная личность
«Оцените мою коллекцию игр, которую я собирал 3 года»
Ох уж эти неловкие паузы
Идеальная лавочка, больше бы таких
Отлично, так точно никто не подсядет
«Только я и две стюардессы на борту - восхитительно!»
Стадии становления интроверта
В Финляндии все ценят свое личное пространство
«Я хожу за покупками в 8 утра, чтобы не встречаться с людьми»
Читайте также: Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
Приятно, когда с таксистом на одной волне
Есть люди, которые не любят шумные компании, редко улыбаются и выбирают одиночество. Нет, они не злюки или социофобы, а на самом деле очень интересные и забавные личности. Например, они предпочитают ходить в магазин в 8 утра. А еще, как оказалось, больше всего интровертов живет в Финляндии, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали фото и твиты, которые по достоинству смогут оценить только истинные интроверты. А экстраверты могут посмеяться и пожать плечами, с мыслью: «Странные они все-таки».
Когда все спрашивают, почему вы такой грустный, а у вас просто такое лицо
Эх, если бы еще ноги не отекали
«Мое лицо, когда лезут обниматься»
Как было бы здорово, если бы можно было считать код и узнать все о человеке, чтобы не говорить с ним
Потому что интроверт - чаще всего стабильная и сформированная личность
«Оцените мою коллекцию игр, которую я собирал 3 года»
Ох уж эти неловкие паузы
Идеальная лавочка, больше бы таких
Отлично, так точно никто не подсядет
«Только я и две стюардессы на борту - восхитительно!»
Стадии становления интроверта
В Финляндии все ценят свое личное пространство
«Я хожу за покупками в 8 утра, чтобы не встречаться с людьми»
Читайте также: Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
Приятно, когда с таксистом на одной волне
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