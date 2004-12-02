Раздел: Курьезы
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Ох уж эти соседи.
Когда кто-то рассказывает, какие у него положительные соседи, то остается им лишь позавидовать белой завистью. Ведь у большинства из нас отношения с соседями не складываются: то они музыку погромче включают, то перфоратор посреди ночи. Тем не менее, все-таки любопытно, как же им там живется за своими дверьми или заборами, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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Когда кто-то рассказывает, какие у него положительные соседи, то остается им лишь позавидовать белой завистью. Ведь у большинства из нас отношения с соседями не складываются: то они музыку погромче включают, то перфоратор посреди ночи. Тем не менее, все-таки любопытно, как же им там живется за своими дверьми или заборами, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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