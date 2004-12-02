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Раздел: Курьезы  
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Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей

Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей Ох уж эти соседи.

Когда кто-то рассказывает, какие у него положительные соседи, то остается им лишь позавидовать белой завистью. Ведь у большинства из нас отношения с соседями не складываются: то они музыку погромче включают, то перфоратор посреди ночи. Тем не менее, все-таки любопытно, как же им там живется за своими дверьми или заборами, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
Веселые фотки людей, обожающих смешить соседей
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 Теги: соседи, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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