Раздел: Курьезы
Прикол дня: уснувшего в городе медведя будут охранять всю зиму
Охранять его будут от любопытных прохожих.
В пригороде закрытого российского города Снежинск впал в спячку… медведь. Это стало поводом для созыва комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Городские власти решили не усыплять зверя, а всю зиму охранять его от любопытных горожан и тех, кто пожелает сфотографироваться с ним, - они могут нечаянно разбудить медведя.
Сообщается, что в ближайшее время район оборудуют предупредительными знаками и камерами видеонаблюдения, а территорию начнут патрулировать егеря. Весной для прохода проснувшегося зверя обратно в лес сделают коридор…
Как медведь пробрался через ограждение на территорию города – в голове не укладывается. Но он несколько дней пугая людей ходил по окрестностям, а потом соорудил себе берлогу рядом с городской котельной в двух километрах от дороги и заснул там…
Экологи говорят, что не знают, почему медведь улегся спать в городе – это из ряда вон выходящий случай. На такое неординарное решение косолапого могла повлиять долгая и теплая осенью – погода дезориентировала мишку, он, полусонный, забрел в город, где его одолела спячка. А может быть и такое, что кто-то или что-то спугнуло и выгнало зверя из подготовленной к зимовке берлоги. Он пошел куда глаза глядят, а по дороге сон сморил его…
Читайте также: «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
В любом случае российские чиновники решили войти в положение зверя и взять его сон под охрану.
В пригороде закрытого российского города Снежинск впал в спячку… медведь. Это стало поводом для созыва комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Городские власти решили не усыплять зверя, а всю зиму охранять его от любопытных горожан и тех, кто пожелает сфотографироваться с ним, - они могут нечаянно разбудить медведя.
Сообщается, что в ближайшее время район оборудуют предупредительными знаками и камерами видеонаблюдения, а территорию начнут патрулировать егеря. Весной для прохода проснувшегося зверя обратно в лес сделают коридор…
Как медведь пробрался через ограждение на территорию города – в голове не укладывается. Но он несколько дней пугая людей ходил по окрестностям, а потом соорудил себе берлогу рядом с городской котельной в двух километрах от дороги и заснул там…
Экологи говорят, что не знают, почему медведь улегся спать в городе – это из ряда вон выходящий случай. На такое неординарное решение косолапого могла повлиять долгая и теплая осенью – погода дезориентировала мишку, он, полусонный, забрел в город, где его одолела спячка. А может быть и такое, что кто-то или что-то спугнуло и выгнало зверя из подготовленной к зимовке берлоги. Он пошел куда глаза глядят, а по дороге сон сморил его…
Читайте также: «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
В любом случае российские чиновники решили войти в положение зверя и взять его сон под охрану.
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