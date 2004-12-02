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Раздел: Курьезы  
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Кот-шпион стал новой звездой YouTube

Кот-шпион стал новой звездой YouTubeРолик покорил Сеть.

Кот пытался охотиться на своего друга, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На видео видно, как кот начинает охоту на кухне. Он внимательно следит за хозяином, чтобы удачно на него напасть. Когда хозяин выныривает из укрытия, кот замирает, чтобы тот не заметил четверолапого.

Каждый раз, когда на котика смотрят, тот приближается все ближе. Наконец он едва не прижимается усами к камере.

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За полчаса ролик набрал более 4 тыс. лайков и 1,7 тыс. репостов.

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 Теги: кот, шпион

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Сегодня, 16:37 » Автор: Анна Мартынова
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