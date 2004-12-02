Раздел: Курьезы
Кот-шпион стал новой звездой YouTube
Ролик покорил Сеть.
Кот пытался охотиться на своего друга, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На видео видно, как кот начинает охоту на кухне. Он внимательно следит за хозяином, чтобы удачно на него напасть. Когда хозяин выныривает из укрытия, кот замирает, чтобы тот не заметил четверолапого.
Каждый раз, когда на котика смотрят, тот приближается все ближе. Наконец он едва не прижимается усами к камере.
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За полчаса ролик набрал более 4 тыс. лайков и 1,7 тыс. репостов.
Кот пытался охотиться на своего друга, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На видео видно, как кот начинает охоту на кухне. Он внимательно следит за хозяином, чтобы удачно на него напасть. Когда хозяин выныривает из укрытия, кот замирает, чтобы тот не заметил четверолапого.
Каждый раз, когда на котика смотрят, тот приближается все ближе. Наконец он едва не прижимается усами к камере.
Читайте также: Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
За полчаса ролик набрал более 4 тыс. лайков и 1,7 тыс. репостов.
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