Раздел: Курьезы
Соцсети подняли на смех угрозы Госдумы в адрес США
Американцам посоветовали запастись туалетной бумагой.
Пользователи соцсетей высмеяли странные угрозы российского правительства в сторону США, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
В России заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин посоветовал «некоторым в США» запастись туалетной бумагой, если России придётся отвечать на вторжение в свои территориальные воды.
Такое заявление политик сделал в ответ на сообщение о том, что США планируют направить свой корабль в Чёрное море и уже запросили разрешение на проход у Турции.
В Сети странное высказывание моментально подняли на смех. «Какая дума, такие и советы», «Порекомендуйте госдуме не вы*бываться, воевать на яхтах поедут. Сами», «Там придурки понимают с кем имеют дело? Нет, это не буксиры и речные бронекатера! Дави, бл*, там такого не пройдет. Если матрос на эсминце почувствует дискомфорт то дядя Сэм +13 санкций и ботинок в жопу руSSким пиратам», - шутят пользователи.
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Некоторые даже пытаются объяснить странные советы власти РФ: «Теперь понятно зачем руслики 11 кораблей нагнали ловить 1 буксир и два речных катера. 2 федераских корабля туалетную бумагу для обосравшихся фсбшников везли», «Все правильно - надо соблюдать гигиену даже когда уссыкаешься от смеха».
Пользователи соцсетей высмеяли странные угрозы российского правительства в сторону США, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
В России заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин посоветовал «некоторым в США» запастись туалетной бумагой, если России придётся отвечать на вторжение в свои территориальные воды.
Такое заявление политик сделал в ответ на сообщение о том, что США планируют направить свой корабль в Чёрное море и уже запросили разрешение на проход у Турции.
В Сети странное высказывание моментально подняли на смех. «Какая дума, такие и советы», «Порекомендуйте госдуме не вы*бываться, воевать на яхтах поедут. Сами», «Там придурки понимают с кем имеют дело? Нет, это не буксиры и речные бронекатера! Дави, бл*, там такого не пройдет. Если матрос на эсминце почувствует дискомфорт то дядя Сэм +13 санкций и ботинок в жопу руSSким пиратам», - шутят пользователи.
Читайте также: Паранойю Путина высмеяли свежей карикатурой
Некоторые даже пытаются объяснить странные советы власти РФ: «Теперь понятно зачем руслики 11 кораблей нагнали ловить 1 буксир и два речных катера. 2 федераских корабля туалетную бумагу для обосравшихся фсбшников везли», «Все правильно - надо соблюдать гигиену даже когда уссыкаешься от смеха».
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