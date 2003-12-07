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Раздел: Курьезы  
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Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого

Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждогоСерия открыток с неунывающими подругами

Замечательная серия открыток, в которой поселились веселые и озорные старушки, наполнена позитивом из жизни этих взбалмошных подруг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.

Яркие неунывающие дамочки в возрасте играют в карты и прятки, распивают вино, сидя на дереве, и едят сладкую вату в парке на лавочке, им не страшны состязания на клюках и под силу футбол.

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И они - настоящий пример активной, насыщенной, интересной жизни.

Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
Эти открытки с забавными старушками способны развеселить каждого
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 Теги: старушки, позитив

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Сегодня, 12:47 » Автор: Татьяна Ларина
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