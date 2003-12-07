Раздел: Курьезы
Забавные снимки из жизни родителей, проявивших смекалку
Родители, которые способны решить любую проблему
Каждый день рождается около 386 тыс. детей. Малыши не только привносят радость в семейную жизнь, но и заставляют сталкиваться с пугающими обязанностями родительства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Адме
Однако все, что вам нужно, - это немного изобретательности.
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Представляет вам остроумных родителей, которым любое дело по плечу.
Каждый день рождается около 386 тыс. детей. Малыши не только привносят радость в семейную жизнь, но и заставляют сталкиваться с пугающими обязанностями родительства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Адме
Однако все, что вам нужно, - это немного изобретательности.
Читайте также: Забавные снимки из жизни студентов
Представляет вам остроумных родителей, которым любое дело по плечу.
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