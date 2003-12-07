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Раздел: Курьезы  
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Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дваждыПрикольные детали, которые не сразу замечаешь

Некоторые фотографии становятся гораздо интереснее, если к ним присмотреться более внимательно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Давайте посмотрим на подборку таких снимков в продолжении поста, приблизив которые, вы замечаете гораздо больше забавных деталей.

Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
Забавные снимки, на которые нужно взглянуть дважды
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 Теги: приколы, курьезы

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Сегодня, 16:15 » Автор: Татьяна Ларина
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