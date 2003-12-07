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Раздел: Курьезы  
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Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи

Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещиСмешные выходки собак, способствующие выбросу эндорфинов в кровь

Люди делятся на два типа: собачники или кошатники, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru

Хотя мы не понимаем, потому что и те и другие супер милые и хорошие!

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Но сегодняшний пост посвящен именно собакам, которые вытворяют очень странные вещи.

Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
Смешные собаки, вытворяющие очень странные вещи
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 Теги: приколы, собаки

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Сегодня, 17:59 » Автор: Татьяна Ларина
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