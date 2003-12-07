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Раздел: Курьезы  
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Смешной еж из Львова покоряет Instagram

Смешной еж из Львова покоряет InstagramПитается он куриным филе.

На просторах Instagram появилась очередная звезда – забавный еж по прозвищу Рик из Львова. Хозяева Рика решили завести ежа после того, как наткнулись на страницу этих милых созданий в Facebook.

Они нашли во Львове мужчину, который занимается продажей карликовых африканских ежей, поехали просто посмотреть, однако уже не смогли уехать домой без домашнего любимца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Еж – ночное животное, а потому почти весь день спит и не грустит из-за того, что хозяев нет дома. Вечером Рика выпускают погулять по квартире, а ночью – сажают в клетку.

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Там у него есть беговое колесо, на котором он обожает заниматься. Питается он куриным филе, кормом для котят и личинками-зоофобусами. Кроме специального рациона, владельцам Рика приходится еще и придерживаться специального температурного режима в доме – не менее 20 градусов тепла.

Смешной еж из Львова покоряет Instagram
Смешной еж из Львова покоряет Instagram
Смешной еж из Львова покоряет Instagram
Смешной еж из Львова покоряет Instagram
Смешной еж из Львова покоряет Instagram
Смешной еж из Львова покоряет Instagram
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 Теги: еж, Львов, Instagram

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Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
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