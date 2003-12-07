Раздел: Курьезы
Смешной еж из Львова покоряет Instagram
Питается он куриным филе.
На просторах Instagram появилась очередная звезда – забавный еж по прозвищу Рик из Львова. Хозяева Рика решили завести ежа после того, как наткнулись на страницу этих милых созданий в Facebook.
Они нашли во Львове мужчину, который занимается продажей карликовых африканских ежей, поехали просто посмотреть, однако уже не смогли уехать домой без домашнего любимца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Еж – ночное животное, а потому почти весь день спит и не грустит из-за того, что хозяев нет дома. Вечером Рика выпускают погулять по квартире, а ночью – сажают в клетку.
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Там у него есть беговое колесо, на котором он обожает заниматься. Питается он куриным филе, кормом для котят и личинками-зоофобусами. Кроме специального рациона, владельцам Рика приходится еще и придерживаться специального температурного режима в доме – не менее 20 градусов тепла.
На просторах Instagram появилась очередная звезда – забавный еж по прозвищу Рик из Львова. Хозяева Рика решили завести ежа после того, как наткнулись на страницу этих милых созданий в Facebook.
Они нашли во Львове мужчину, который занимается продажей карликовых африканских ежей, поехали просто посмотреть, однако уже не смогли уехать домой без домашнего любимца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Еж – ночное животное, а потому почти весь день спит и не грустит из-за того, что хозяев нет дома. Вечером Рика выпускают погулять по квартире, а ночью – сажают в клетку.
Читайте также: Питбуль с уникальной мимикой покоряет Instagram
Там у него есть беговое колесо, на котором он обожает заниматься. Питается он куриным филе, кормом для котят и личинками-зоофобусами. Кроме специального рациона, владельцам Рика приходится еще и придерживаться специального температурного режима в доме – не менее 20 градусов тепла.
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