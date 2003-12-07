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Принц Уильям публично подшутил над женой

Принц Уильям публично подшутил над женойУильям и Кейт не обходятся без того, чтобы выразить чувства на публике.

Принц Уильям подшутил над своей супругой, герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон на глазах у фанов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили свой визит на Кипр, где они подарили праздничное настроение семьям военнослужащих, которые уедут на службу в это Рождество. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили авиационную военную базу Акротири, где вместе с пилотами попробовали пиццу, приготовленную специально для них.

В последнее время Уильям и Кейт не обходятся без того, чтобы выразить чувства на публике, и визит на Кипр не стал исключением. Так, когда пара зашла в комнату с пилотами, герцог Кембриджский сказал мужчинам убрать все тарелки с пиццей с диванов: фаны королевского семейства знают, что Миддлтон ненавидит беспорядок. То, как принц по-доброму подшутил над возлюбленной, оценили все присутствующие.

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Напомним, для многочисленных поклонниц и поклонников Тина Кароль является не только любимой певицей, но и настоящей иконой стиля. Поклонники отмечают: она умеет показать себя во всей красе, а при этом не использует тону грима и «павлиньи» наряды для того. Однако разве ли не все артисты выглядят безупречно на сцене и встречах со СМИ? Недавно в Сеть слили фотографию, на которой украинская исполнительница была без грамма макияжа. Так ли Кароль хороша? Читай все подробности и комментарии пользователей социальной сети, перейдя по ссылке.
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 Теги: Принц Уильям, жена, шутка

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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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